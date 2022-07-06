Bild: План вице-канцлера ФРГ по замене российского газа поставками СПГ провалился

План вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Германии Роберта Хабека по замене российского газа поставками сжиженного природного газа (СПГ) потерпел крах. Об этом заявил депутат бундестага от ХДС Торстен Фрай, сообщает издание Bild.

Проблема заключается в том, что Берлин не может найти необходимые для транспортировки суда.

По словам Фрая, стратегия Хабека не может заменить то количество энергоносителей, которое понадобится Германии следующей зимой. Депутат призвал сделать все возможное, чтобы быстро заполнить газохранилища, пишет Regnum.

Ранее сообщалось, что Германия может в 2024 году перейти на СПГ из Катара. В марте стало известно, что министр экономики ФРГ Роберт Хабек договорился о сотрудничестве с эмиром Катара, подразумевающем возможность поставок СПГ в Германию.