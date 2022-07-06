06 Июля 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
коллаж, ФСБ, хакеры, киберпреступность, наручники (2017) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале осужден член банды, продававшей наркотики в "Даркнете"

На Среднем Урале осужден участник преступной группировки, занимавшейся производством и сбытом наркотиков в особо крупном размере.
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Как сообщили Накануне.RU в управлении ФСБ по Свердловской области, банда изготовляла запрещенные вещества в подпольной нарколаборатории, а продавала их в "Даркнете". Первого участника группировки по фамилии Касперский оперативники ФСБ задержали в феврале 2022 года: он исполнял роль фасовщика и закладчика. Уралец получал из тайников запрещенные вещества массой до килограмма, фасовал их на мелкие партии и делал закладки для дальнейшей реализации. При задержании у него изъяли килограмм синтетического наркотика мефедрон.

Гораздо больший объем веществ сотрудники управления изъяли у двух других участников группы, Злобина и Хасанова. Как показало расследование, именно эти двое сбывали их Касперскому, организовав подпольную лабораторию. Наркотики участники банды производили в арендуемой квартире в Свердловской области, где при обыске оперативники изъяли более 3,5 килограмм наркотических средств, прекурсоры, химические вещества и лабораторное оборудование для получения "синтетики".

В отношении всех участников было возбуждено уголовное дело. Ревдинский городской суд назначил Касперскому восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Как отметили в УФСБ, расследование в отношении Злобина и Хасанова продолжается.

Теги: наркотики, банда, ФСБ, суд



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