Стало известно о деле против трех генералов МВД о злоупотреблениях

Против трех генералов МВД России, в том числе помощника главы ведомства Владимира Колокольцева, заведено уголовное дело о злоупотреблениях полицейскими в Санкт-Петербурге.

Следствие ведет центральный аппарат Следственного комитета России. Утром 5 июля оперативники провели обыски в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также Москве и Крыму. На работу и домой с обысками пришли к помощнику главы МВД генерал-лейтенанту Сергею Умнову (с марта 2012 года по февраль 2019 года руководил главком МВД по Петербургу), начальнику ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти генерал-майору Алексею Семенову, бывшему главному тыловику того же главка генерал-майору в отставке Ивану Абакумову, а также к нескольким полицейским в звании полковника.

Следственные действия связаны с расследованием дела о злоупотреблении должностными полномочиями, которое было заведено в июле 2020 года. Сначала производство по делу велось в ГСУ СКР по Петербургу, откуда его впоследствии передали в центральный аппарат ведомства.

Генералы "якобы настойчиво рекомендовали местным коммерсантам жертвовать средства в «Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти», которые потом фактически бесконтрольно тратились на различные полицейские мероприятия, принося определенные преференции и жертвователям", сообщает "Коммерсант".

После обысков Умнова и Семенова отправили на допрос. Абакумов, проживавший в последнее время в Крыму, год назад походил по делу о подделке или обороте поддельных документов. Оно касалось использования фальшивого больничного листа, генералу грозило до года заключения или принудительных работ. Однако Абакумов избежал наказания благодаря затянувшемуся разбирательству в Смольнинском районном суде Петербурга, который прекратил дело против полицейского в связи с истечением срока давности.