06 Июля 2022
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Общество В России
ветеран песионер компьютер клавиатура (2012) | Фото: digit.ru

СМИ: киберпреступники "заразили" 5 тысяч сайтов в Рунете

В начале июля жители России подверглись массовой атаке с автоматическим перенаправлением с легальных сайтов интернет-магазинов на ресурсы мошенников.

На таких порталах под предлогом распродаж у россиян могут украсть деньги, сообщает "Лаборатория Касперского". Вредоносным скриптом заражено более 5 тыс. сайтов. По словам экспертов, с этим сценарием столкнулись минимум 35 тыс. человек.

Обманы на онлайн-распродажах стали актуальны, когда уходящие из России ритейлеры начали реализовывать товары через интернет-площадки. Вместе с тем онлайн-магазины не зафиксировали всплеска мошеннических сайтов, эксплуатирующих их бренды.

Обычно люди попадают на фишинговые ресурсы из рассылок в почте и мессенджерах, на такой ресурс также можно перейти по ссылкам, которые распространяются в соцсетях или даже через рекламу в поисковой выдаче. Но важно отметить, что в этих случаях пользователь должен сам кликнуть на ссылку, которая зачастую сопровождается сомнительным контентом. Однако в новом сценарии переброс на мошеннический сайт осуществляется с легитимного и к тому же автоматически, что не вызывает у пользователя недоверие, сообщают "Известия".

Теги: сайт, Рунет, мошенники



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