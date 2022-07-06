Банки заявили о всплеске спроса на льготную ипотеку после снижения ставок

Количество заявок на льготное ипотечное кредитование после снижения ставки с 9% до 7% годовых выросло в полтора-два раза.

Одновременно почти такой же рост спроса некоторые кредитные учреждения зафиксировали на ипотеку в целом. По данным аналитиков сервиса "Домклик", в июне по базовым ипотечным программам "Сбер" выдал кредиты на сумму 47,3 млрд руб. — это в два раза больше, чем в апреле, и почти в три с половиной раза больше, чем в мае.

Почти двукратное увеличение заявок на льготную ипотеку зафиксировали в ВТБ. Ставка по этой программе — от 6,7% годовых. По данным организации, среднедневное количество заявок на прошлой неделе по ним достигает уже 1,2 тыс., что на 70% превышает результат предыдущей недели. Рост активности заемщиков ВТБ отмечает и по стандартным ипотечным программам.

В банке "Дом.РФ" после снижения ставки спрос на льготную ипотеку вырос в полтора раза. Ставка в рамках программы начинается от 6,1% годовых. За две недели с момента снижения ставки льготной ипотеки на покупку новостроек заявки на получение кредитов по госпрограмме в банк подали около 5 тыс. человек. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период до улучшения условий.

Аналогичный рост спроса на льготную ипотеку отметили в ПСБ. С 22 июня в ПСБ ставка по ипотеке в рамках госпрограммы-2020 была снижена до 6,35% годовых.

В банке "Открытие" отмечают восстановление спроса на ипотеку с мая после резкого повышения ключевой в феврале. Улучшение условий по льготной ипотеке эту тенденцию закрепило, сообщает РБК.

Напомним, за первые шесть месяцев 2022 год в России введено в строй 50,28 млн кв. метров жилья. Это на 37,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. "Прирост идёт и по многоквартирным домам, и по ИЖС. Будем стараться не снижать темпов и дальше", — сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.