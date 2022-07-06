Покидающие РФ компании могут столкнуться с массовыми исками

В практике судов России общей юрисдикции по искам о нарушении трудовых прав работников начал формироваться новый тренд.

Как говорят представители юридических фирм, все большему числу сотрудников удается оспорить увольнение по соглашению сторон и получить денежную компенсацию за вынужденный прогул в дополнение к средствам, которые уже выплатил им работодатель.

В перспективе тенденция может получить развитие — большинство уходящих из России западных компаний предпочитают прекращать трудовые отношения со своими сотрудниками именно с помощью увольнения по соглашению сторон.

По данным Росстата, по соглашению сторон совершается примерно 6–7% увольнений в год, что делает этот способ третьим по распространенности — на увольнения по собственному желанию приходится примерно 75–80%, еще 10–12% работников теряют рабочее место "по другим причинам".

В условиях, когда многие уходящие из РФ компаний предпочитают оформить окончание трудовых отношений с сотрудниками по соглашению сторон (так, например, поступило подразделение Volkswagen в Нижнем Новгороде), число таких исков от работников может вырасти. При этом, как отмечает юрист Центра социально-трудовых прав Юлия Островская, избежать необходимости выступать ответчиком по таким делам смогут только те компании, которые ликвидируют свое юрлицо в РФ, — если же оно будет продано, ответчиком в трудовых спорах будет новый собственник, сообщает "Коммерсант".