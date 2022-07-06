Покидающие РФ компании могут столкнуться с массовыми исками

06 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россия оставляет остров Змеиный

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России
Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

Покидающие РФ компании могут столкнуться с массовыми исками

В практике судов России общей юрисдикции по искам о нарушении трудовых прав работников начал формироваться новый тренд.

Как говорят представители юридических фирм, все большему числу сотрудников удается оспорить увольнение по соглашению сторон и получить денежную компенсацию за вынужденный прогул в дополнение к средствам, которые уже выплатил им работодатель.

В перспективе тенденция может получить развитие — большинство уходящих из России западных компаний предпочитают прекращать трудовые отношения со своими сотрудниками именно с помощью увольнения по соглашению сторон.

По данным Росстата, по соглашению сторон совершается примерно 6–7% увольнений в год, что делает этот способ третьим по распространенности — на увольнения по собственному желанию приходится примерно 75–80%, еще 10–12% работников теряют рабочее место "по другим причинам".

В условиях, когда многие уходящие из РФ компаний предпочитают оформить окончание трудовых отношений с сотрудниками по соглашению сторон (так, например, поступило подразделение Volkswagen в Нижнем Новгороде), число таких исков от работников может вырасти. При этом, как отмечает юрист Центра социально-трудовых прав Юлия Островская, избежать необходимости выступать ответчиком по таким делам смогут только те компании, которые ликвидируют свое юрлицо в РФ, — если же оно будет продано, ответчиком в трудовых спорах будет новый собственник, сообщает "Коммерсант".

Теги: увольнение, компании, иски, суд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети