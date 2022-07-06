06 Июля 2022
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Наука и техника В России
Отечественный смартфон &quot;Ростеха&quot; AYYA (2022) | Фото: Ростех

СМИ: у "Ростеха" возникли трудности со смартфоном AYYA T2

У "Ростеха" возникли трудности с разработкой смартфона на отечественном процессоре.

Проблема связана в первую очередь с тем, что процессоры "Скиф" для гаджета производились на тайваньской фабрике TSMC. Компания после начала спецоперации России на Украине прекратила сотрудничество с партнерами в РФ.

Кроме того, у разработчика возникли проблемы с адаптацией "Скифов" от НПЦ "Элвис": перегрев процессоров во время работы смартфона осложнил дальнейшую работу по проекту, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к госкорпорации.

Ранее "Ростех" анонсировал появление второй версии гаджета, но не сообщил, на каком процессоре.

Напомним, созданный "Ростехом" российский смартфон AYYA не стал популярным у россиян даже после резкого сокращения поставок иностранных брендов: за первый квартал продано менее 400 гаджетов.

Теги: Ростех, AYYA T2, смартфон



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Ранее 25.04.2022 15:41 Мск Сокращение поставок смартфонов в Россию не сделало популярным телефон от "Ростеха"


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