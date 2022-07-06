Рособрнадзор: школьники лучше всего сдали ЕГЭ по русскому и английскому

Выпускники школ в России успешнее всего сдали единый госэкзамен по английскому и русскому языкам.

Как следует из данных Рособрнадзора, средний балл ЕГЭ по английскому составил 78,3, по русскому – 68,3. В пятерку предметов, ранжированных по наибольшему количеству баллов, попали литература (60,8), обществознание (59,9) и информатика (59,5). Самый низкий средний балл – у сдававших биологию (50,2).

В 2021 году лучше всего выпускники сдали английский язык (72,2), русский язык (71,4), литературу (66), информатику (62,8) и географию (59,1). Самый низкий средний балл был по биологии – 51,1.

Как сообщалось ранее, число стобалльников ЕГЭ по истории выросло в полтора раза