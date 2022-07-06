06 Июля 2022
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Наука и техника В России
Дмитрий Рогозин (2017) | Фото:Накануне.RU

Рогозин предложил национализировать заводы по выпуску микроэлектроники для космоса

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил национализировать предприятия, занимающиеся выпуском микроэлектроники для спутников.

Он считает, что заводы необходимо передать "Роскосмосу" и "Росатому". Об этом руководитель госкорпорации сказал на встрече с коллективом спутникостроительного холдинга "Информационные спутниковые системы".

"Тема спутникостроения в нашей стране остается одной из самых тревожных именно в силу недоступности радиационностойкой элементной базы", – заявил топ-менеджер. Его слова приведены в Telegram-канале "Роскосмоса".

Как считают эксперты, эта инициатива будет скорее вредной для отрасли, сообщают "Ведомости".

Теги: Рогозин, космос, микроэлектроника



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