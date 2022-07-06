СМИ: Курс доллара может упасть до 50 рублей

В России на биржевых торгах 5 июля курс доллара впервые за месяц превышал 62 руб./$, прибавив за неделю 10 руб.

По итогам торговой сессии курс остановился на отметке 61,3 руб./$. Курс евро в ходе торгов достигал 64,06 руб./€, а закрылся на отметке 63,6 руб./€, прибавив за день почти 6 руб. Объем торгов с долларом с поставкой "завтра" составил $2,82 млрд, что является рекордом с конца мая. Объем торгов с евро составил €0,9 млрд.

Как сообщил ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин, участники рынка ждут от властей "конкретных мер по ограничению роста курса рубля, включая прояснение механизма возможных интервенций через валюты дружественных стран". Возможный запуск эффективного механизма снятия навеса предложения валюты со стороны экспортеров вполне способен вернуть курс доллара в зону 70–80 руб./$.

Однако, если будет обнародован понятный и эффективный механизм проведения интервенций против рубля, а рецессионные риски продолжат оставаться в фокусе внимания инвесторов, то рубль может находиться под давлением еще одну-две недели. Это будет продолжаться до тех пор, "пока на рынок не придут продавцы валюты, которым нужен рубль для уплаты налогов и сборов".

Во второй половине июля российская национальная валюта получит поддержку от налогового периода и продажи валюты экспортерами для выплат дивидендов акционерам. Речь идет о компаниях "Роснефть", "Газпром нефть", "Татнефть", "Сургутнефтегаз", на которые приходится более 400 млрд руб. При таком сценарии курс доллара к рублю может в текущем месяце стабилизироваться в диапазоне 50–60 руб./$, пишет "Коммерсант".