Украина признала случаи распродажи передаваемого Западом оружия

На Украине выявлены неоднократные случаи продажи поступающей из стран Запада гуманитарной помощи, а также продукции военного назначения.

Как заявил глава Бюро экономической безопасности страны Вадим Мельник, ведомство открыло около десяти таких уголовных дел, но нарушений на самом деле еще больше, сообщают "Ведомости".

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что чиновники США опасаются кражи и растраты финансовой и военной помощи, оказываемой Киеву. До этого руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что поставляемое вооружение Украине уже продается на черном рынке и направляется в Сирию, в контролируемый протурецкой оппозицией Идлиб.

Ранее советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович, который является на Украине главным военным спикером, сообщил, что у Запада нет сейчас столько оружия, чтобы удовлетворить аппетиты киевского режима.