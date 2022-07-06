Российский фудтех в поисках куратора для развития индустрии биотехнологий

Предприятия фудтеха, занимающиеся разработкой, хранением и поставкой для россиян экологически здоровых продуктов, считают, что им нужен единый куратор для дальнейшего развития в стране биоиндустрии. Об этом сегодня рассказали участники Иннопрома, представляющие отрасль. С инициативой выступил директор по аналитике и исследованиям, Технологическая платформа БиоТех2030 Артур Бояров.

"Мы обсуждаем технологии, которые позволяют получить качественную еду, достаточно сбалансированную минералам и микроэлементам. Это все влияет на качество жизни людей. В чем я вижу проблему - сегодня мы с вами в действительности видим распыленную политику между Минсельхозом и Минпромторгом. Для отдельных проектов - это не проблема, поскольку они получают инвестиционную льготу от Минсельхоза. Другие получат компенсации на затраты от Минпромторга. Но есть одна проблема: конкретные продуктовые приоритеты - ими никто не занимался", - отметил Бояров.

Он пояснил, что в РФ со 100% импортом, инструмент Минсельхоза заточен на экспортную поддержку, поскольку министерство подстраивается под своих подопечных. Даже если отрасль биотехнологий и обратится к нему, то выпадет из фокуса основного внимания. В свою очередь Минпромторг со своим инструментом ФРП (льготные займы от 5 млн до 2 млрд рублей) не сможет в полной мере помочь отрасли встать на ноги, так как инвестиционные проекты фудтеха потребуют от 10 млрд и выше.



"Вопрос: как-нибудь можно сбалансировать эту ситуацию? С моей точки зрения да. Нам нужно скоординировать меры поддержки и провести их ревизию, - отмечает Бояров. - Ну, а второе - у нас, конечно, должен появиться куратор. Я бы даже сказал, в хорошем смысле, логист, который бы бился за нас и был в состоянии определенным приоритетом формировать инструментарий и, самое главное, потом вести контроль. У нас ведь в свое время была с вами межведомственная рабочая группа по развитию биотехнологий. Но это была группа стратегическая, сейчас у нас задачи другие. Нужно конкретно запускать производство, и, условно, раз в месяц докладывать вице-премьеру. Если мы сделаем такой проектный офис, мне кажется, у нас есть шанс на горизонте 5-7 лет уже получить не отдельный проект, а серьезную биоиндустрию в стране".

Необходимость в кураторе отметил и генеральный директор GreenWise Артем Пономарев. По его наблюдениям, предприятия на рынке имеют взаимодополняемые технологии, способные при объединении дать отрасли реальный рост. Однако, зачастую они друг о друге ничего не знают, поскольку находятся под разным кураторством. Таким образом, у российских компаний уже имеется достаточный потенциал для создания биоиндустрии - нужен только тот, кто сможет скооперировать работу и направить отрасль.