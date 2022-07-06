06 Июля 2022
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
экология, экопросвещение, нижневартовск (2022) | Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Экологическая культура как норма жизни - опыт Нижневартовска

Мусор? Нет - ценный ресурс! Именно такой постулат был заложен в основу нацпроекта "Экология". По данным Минприроды страны, ежегодно в России образуется около 70 млн тонн твёрдых коммунальных отходов, а перерабатывается всего лишь 5-7 % мусора, остальное захоранивается. Так называемая мусорная реформа призвана решить сразу несколько задач - наладить сбор отходов, организовать широкое просвещение населения и решить вопрос переработки. Национальный проект «Экология» предусматривает, что к 2024 году должно перерабатываться уже 36 % отходов. Понятно, что для реализации столь амбициозной цели должна быть выстроена целая система раздельного сбора в масштабах страны.

Мусорные баки(2022)|Фото: Накануне.RU

В Югре к решению "мусорного вопроса" подходят комплексно. «В Нижневартовске, Ханты-Мансийске и Сургуте начато строительство экоцентров «ЮграСобирает» - пунктов приема вторичного сырья от населения. Они будут действовать не только в определенные дни в рамках каких-либо акций, а все дни недели в удобное для жителей время. Экоцентры в крупнейших городах округа станут и образовательной площадкой. К примеру, школьники, организовав сбор макулатуры, могут принести вторсырье в экоцентр и дополнительно узнать о раздельном сборе отходов и их переработке в ходе урока экологии от регионального оператора», - рассказала в ходе презентации проекта "ЮграСобирает" начальник управления по реализации реформы обращения с ТКО АО «Югра-Экология» Елена Микишева.

презентация, нижневартовск, экология(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Презентация прошла в рамках регионального экологического форума "61 параллель", который состоялся в Нижневартовске на базе арт-резиденции "Ядро" в мае 2022 года. Мероприятие оказалось масштабным, собрало экологов, волонтеров, экспертов и сотрудников различных предприятий, школьников и студентов, представителей администрации, депутатского корпуса и просто неравнодушных к экологической тематике горожан. Экофорум «61 параллель» стал уникальной площадкой, где в самых разных форматах обсуждали вопросы экологии и экологического просвещения.

Отметим, что работа по экологическому культпросвету и иным аспектам экологической тематики в столице Самотлора ведется не первый год, а само направление экологии под личным контролем главы города Дмитрия Кощенко. "Наша общая задача – беречь и приумножать природные богатства нашего общего дома, работать на улучшение качества жизни настоящих и будущих поколений", - подчеркивал глава Нижневартовска в своем обращении к вартовчанам в день эколога.

кощенко, нижневартовск(2022)|Фото: https://t.me/dmitry_koshchenko

Олег Попенко, начальник управления по природопользованию и экологии администрации Нижневартовска в интервью Накануне.RU отмечает: "В городе проходит более 50 мероприятий эколого-просветительского и природоохранного характера. Если брать отраслевые мероприятия, которые проходят в учреждениях, то их – более тысячи. Мы поддерживаем практически все крупные федеральные проекты. Например, "Час Земли". Который год лидируем в региональной акции "Спасти и сохранить". Есть конкурс "Эколидер", в котором участвует всё больше и больше учреждений. В силу того, что к каждой аудитории – свой подход, мы проводим разные мероприятия. Работаем, в частности, с детскими садами, школами. В садиках проводим мероприятие "Кормушка добра". В игровой форме прививаем правила экологичного поведения. Трудно перечислить все мероприятия, их очень много".

олег попенко, нижневартовск(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Представленный в ходе экофорума проект по сбору отходов оказался созвучен идеям, которые в столице Самотлора уже обсуждали и готовили к реализации.

"Наша идея экоцентров и идея "Югры-Экологии" с экодомом двигались параллельно. Мы запланировали пять площадок, куда хотели привлекать инвесторов для строительства центров. Предложив "Югре-Экологии" поучаствовать в нём, мы выяснили, что идём параллельными дорогами к одному и тому же", - рассказывает Олег Попенко.

Теперь одну из пяти запланированных для сбора отходов в Нижневартовске площадок займёт "Югра-Экология". Речь идёт о месте на озере Комсомольском. Важно, что это территория с большим пешеходным трафиком, это проходное место в городе.

экодом, отходы, юграсобирает, нижневартовск(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

"Это будет пункт приёма за деньги вторичного сырья. Впервые такой вариант будет доступен в массовом порядке. На начальном этапе там будут принимать макулатуру, картон, стекло, пластик, алюминий, иной лом металлов, батарейки, аккумуляторы. Позже перечень будет расширен. Например, будут принимать зубные щётки", - рассказывает начальник управления по природопользованию и экологии администрации Нижневартовска.

Кроме того, мэрия Нижневартовска сейчас ведет активные переговоры с потенциальным инвестором для создания второй подобной площадки - около ТЦ "Магнит" на улице Чапаева. Решение создать пять таких площадок исходит из задачи покрыть в рамках пешеходной доступности весь город. Уже в конце августа планируется открытие экодома, который построит "Югра-Экология".

Важно отметить, что идея как таковая родилась в ходе постоянного диалога администрации Нижневартовска с горожанами. "В арт-резиденции проходили различные просветительские мероприятия, где мы обсуждали те или иные экологические проекты. Тема с неким экодомом звучала неоднократно, и, что называется, процесс пошёл", - говорит Олег Попенко.

При этом, городские власти понимают: реализация этих экологических инициатив - многовекторный процесс. Важно не только создать пункты сбора вторсырья, но и организовать процесс активного участия граждан. И тут тему экологического просвещения сложно переоценить.

Мусорные баки(2021)|Фото: Накануне.RU

"Вторая функция экодома – просвещение. Посетив его, можно узнать о системе обращении с отходами, правильному их накоплению, технологиями переработки. Здесь будут проходить различные мероприятия по экологии", - подчеркивает Олег Попенко.

Экологическое просвещение в Нижневартовске - одно из постоянных направлений деятельности администрации города. Организация экопросвещения проводится с учетом аудитории и в самых разных формах - от квестов и игр, до проведения масштабных форумов с участием ведущих экспертов страны.

Охват населения также самый широкий - от воспитанников детсада до "серебряных волонтеров". Например, экологическое воспитание дошкольников в детском саду №17 «Ладушки» - одна из важных составляющих образовательного процесса. По словам заместителя заведующей по воспитательно-методической работе Оксаны Бабковой, в учреждении понимают - культуру раздельного сбора мусора необходимо воспитывать с ранних лет. И потому с помощью игры дети здесь уже учатся сортировать отходы, проводят опыты по очищению воды и земли, снимают мультфильмы на экологические темы, развивая зрительное восприятие, мелкую моторику, абстрактное мышление, навыки коммуникации.

Еще один пример сочетания образования с практической пользой уже для вартовчан постарше - прошедший в начале июня в городе экофестиваль "Чистые игры-2022". Это экологический образовательный проект, позволяющий участникам внести личный вклад в охрану окружающей среды и изучить основы раздельного сбора отходов. Проект основан на методике игрового обучения. Формируется несколько команд, каждая собирает отходы раздельно по фракциям: стекло, пластик, металл и смешанные отходы. За собранный мешок с мусором присваиваются баллы, а набравшая максимальное количество баллов команда становится победителем.

чистые игры, сбор мусора, нижневартовск(2022)|Фото: https://vk.com/clean.nv22?z=photo-186408908_457239145/album-186408908_00/rev

В 2022 году погода подготовила вартовчанам испытание, но это нисколько не помешало убрать "зеленую зону" рядом с набережной города и собрать 3478 килограммов самого разного мусора, плюс весело и активно провести выходной день.

"Для школьников программа более развёрнутая. Задействованы и учителя, и сотрудники Нижневартовского госуниверситета. Проводятся экоуроки с участием сотрудников управления [администрации Нижневартовска - от ред.], волонтёров-экологов. Тематика разная – мы приучаем и к элементарным нормам, и к более глубоким в сферах озеленения, обращения с отходами и других. Занятия проходят почти во всех школах. Есть определённые лидеры. Всё больше мероприятий мы проводим совместно с "Молодёжным центром" в арт-резиденции," - отмечает Олег Попенко.

Пример экопросвещения, которое уже сегодня в Нижневартовске превращается в реальное дело по переработке вторсырья - создание мастерской ресайклинга. Это пока далеко не всем понятное слово для учеников средней школы №2 Нижневартовска теперь в постоянном обиходе.

пластик, переработка, отходы, экология(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

"Инициировал проект фонд поддержки молодёжных инициатив "Успех". Мастерская создается на базе школы №2, которая всегда была максимально экологичным учреждением. Проект реализован по программе "Формула хороших дел" "СИБУРа". В городе уже в 12 образовательных учреждениях установлены 20 контейнеров для сбора пластиковых крышек. А в школе №2 установлено оборудование, где школьники на мастер-классах своими руками создают предметы из вторсырья," - рассказал в интервью Накануне.RU Олег Попенко.

Мастерская ресайклинга – комплексный экологический проект, направленный на развитие системы раздельного сбора и повторного использования пластиковых отходов. Основные задачи проекта – в простой и доступной форме рассказать школьникам, молодежи и жителям города о возможностях вторичной переработки полимеров, обучить обращению с отходами, способствовать формированию правильных экологических привычек.

экология, экопросвещение, нижневартовск(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

«На протяжении четырех лет наша школа является победителем городского конкурса «Эколидер». Для большинства наших учеников экологическая культура – это не просто модный слоган, это практически образ жизни. Новая мастерская, несомненно, позволит привлечь еще больше учеников к решению проблем экологии. И, главное, поможет приобрести ребятам полезный опыт, который обязательно пригодится в будущем», - говорит директор МБОУ «СШ №2-многопрофильная имени Е.И. Куропаткина» Ольга Райш.

«Для «СИБУРа» в рамках устойчивого развития вопросы повторного, вторичного, многоразового использования отходов производства в виде пластиковой продукции являются приоритетными. Открытие мастерской в Нижневвртовске– наглядное подтверждение тому, что отходы из пластика можно использовать повторно до 10 раз. Отрадно, что в нашем обществе все больше людей интересуются вопросами улучшения экологии», - сказал советник генерального директора, председатель первичной профсоюзной организации АО «СибурТюменьГаз» Вячеслав Золов на церемонии открытия мастерской.

сибур, нижневартовск(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Кстати, "СИБУР" и их проект "Формула хороших дел" в Нижневартовске является также генеральным партнером и спонсором экофестиваля "Чистые игры", о котором упоминалось выше.

Что касается мастерской ресайклинга, то она оснащена специальным оборудованием: дробилкой, термопластоавтоматом и специальными пресс-формами. Сначала собранный пластик сортируется по цвету и категориям. Затем его измельчают до единообразной крошки с помощью дробилки. Получившиеся гранулы нагревают до состояния пластичной каши. Эту субстанцию разливают в заготовленные формы и охлаждают до твердого состояния.

пластик, переработка, отходы, экология(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Понятно, что столь наглядное и полезное превращение мусора в новую продукцию школьников заинтересовало сразу. "Не сомневаюсь, оборудование будет пользоваться спросом у детей и подростков, тем более, если школьники смогут создавать изделия самостоятельно. Эксперты рассказали, что можно сделать линейки, игрушки, посуду, блокноты", - рассказывает ученица 10-А класса МБОУ «СШ №2-многопрофильная им. Е.И. Куропаткина» Анастасия Сусенкова.

пластик, переработка, отходы, экология(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

"Теперь у нас появился рынок сбыта пластика в рамках экологической акции «Добрые крышечки». Раньше их отправляли за пределы Нижневартовска, используя довольно сложную логистику. Уверен, пластиковая продукция, которая будет изготовлена в мастерской, будет востребована, к примеру, в муниципальном питомнике растений, который планируют создать, очень нужны будут простые недорогие пластиковые горшки для посадочного материала", - отметил начальник управления по природопользованию и экологии администрации города Олег Попенко.

А посадочный материал вартовчанам будет нужен уже сейчас, так как лето в городе Нижневартовске - это период, когда улицы и скверы города становятся площадкой реализации еще одного направления экологической работы - озеленения столицы Самотлора. 10713 саженцев деревьев и кустарников запланировано высадить в 2022 году в Нижневартовске. Из них - около трех тысяч высадили этой весной, а остальные - в осенний период.

нижневартовск, озеленение,микрорайон, благоустройство,лопата(2020)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Теги: экология, экопросвещение, югра-экология, пункт приема вторичного сырья, экодом, спасти и сохранить



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