Госдума в первом чтении запретила проводить митинги рядом со зданиями органов власти

Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающих проводить митинги рядом со зданиями органов публичной власти. При этом власти субъектов этим же документом наделяются правом запретить митинги и рядом с другими объектами. Также законопроект предусматривает запрет для иностранных агентов на организацию митингов и других протестных акций.

Сейчас митинги запрещено проводить у опасных производственных объектов, на путепроводах, железнодорожных магистралях, территориях рядом с резиденциями президента, зданиями судов и экстренных служб, а также рядом с местами лишения свободы, напоминает РБК.