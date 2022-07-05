06 Июля 2022
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Политика В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

Госдума в первом чтении запретила проводить митинги рядом со зданиями органов власти

Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающих проводить митинги рядом со зданиями органов публичной власти. При этом власти субъектов этим же документом наделяются правом запретить митинги и рядом с другими объектами. Также законопроект предусматривает запрет для иностранных агентов на организацию митингов и других протестных акций.

Сейчас митинги запрещено проводить у опасных производственных объектов, на путепроводах, железнодорожных магистралях, территориях рядом с резиденциями президента, зданиями судов и экстренных служб, а также рядом с местами лишения свободы, напоминает РБК.

Теги: первое чтение, госдума, митинги



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