06 Июля 2022
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Экономика В России
Сергей Кириенко, Владимир Путин (2017) | Фото: kremlin.ru

Гагарин и Ломоносов никого не импортозамещали, они просто создавали новое – Кириенко

России нужно не только импортозамещение, но и что-то свое, новое, считает первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Сейчас часто говорят, когда уходят иностранные компании, - надо заниматься импортозамещением. Да, это правда. Но, с другой стороны, Юрий Гагарин никого не импортозамещал, и Ломоносов, и Менделеев, и Чайковский, и Чехов никого не импортозамещали. Они просто создавали новое. Они не боялись мечтать, идти к своей мечте. От того, насколько амбициозно вы будете мечтать, в реальности зависит будущее нашей великой страны", - приводит слова Кириенко ТАСС.

Теги: сергей кириенко, импортозамещение, экономика



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