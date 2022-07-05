Главы минфина и минздрава Великобритании подали в отставку

Ключевые министры британского правительства – глава минфина Риши Сунак и глава минздрава Саджид Джавид – покинули свои посты. Они подали в отставку из-за несогласия с политикой главы кабинета министров Бориса Джонсона. Ряд наблюдателей считает, что это в итоге приведет к смещению самого Джонсона, недавно избежавшего отставки с поста лидера консервативной партии.

Guardian пишет, что отставки Сунака и Джавида не были согласованы с Джонсоном и, возможно, это не последние потери правительства. Даже если отставок больше не будет, настроения в консервативной партии уже кардинально обратились против Джонсона, отмечает издание.