В России назрел вопрос создания туристической полиции - Ростуризм

Туристическая полиция может появиться в России с подачи Ростуризма. По мнению главы ведомства Зарины Догузовой, вопрос назрел. Очередным поводом вспомнить про эту идею стала массовая драка на пляже "Фрегат" в Сочи – там сотрудники пляжа избили посетителя.

"Все должно происходить в рамках закона, и если отдыхающий, турист нарушает порядок, значит, нужно вызывать органы правопорядка, а не устраивать самосуд. Подобное в принципе недопустимо, а видеть такое фактически на главном курорте страны в самый разгар курортного сезона – вообще за гранью. Индустрия гостеприимства должна проявлять особую заботу о каждом госте. И, думаю, назрел вопрос о создании туристической полиции в курортных зонах", - цитируют Догузову "Ведомости".