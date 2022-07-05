05 Июля 2022
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Политика В России В бывшем СССР
(2006) | Фото: Накануне.ru

Ответом на ситуацию с транзитом в Калининград может стать полный запрет на провоз товаров через Прибалтику - Алиханов

Ответом на ограничения российского транзита в Калининградскую область может стать полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в эфире телеканала "Россия 24".

"Таким образом, мы запрещаем движение грузов в сторону Прибалтики через территорию России, за исключением Калининграда", - пояснил глава региона.

Он считает это крайней мерой, тем не менее, не исключает применение таких санкций.

Накануне сообщалось, что Калининградская область передала кабмину РФ и администрации президента проект ответных мер на запрет Литвой транзита товаров через свою территорию. Как заявил Алиханов, вопрос с транзитом можно решить тремя способами. Прежде всего, по линии российского Министерства иностранных дел добиться изменений в санкционном пакете, чтобы эти ограничения были сняты.

Другой вариант предполагает вывод новых судов на морской маршрут, связывающий Калининградскую область с основной территорией России при субсидировании морского тарифа, чтобы продукция не становилась дороже.

Третий вариант решения проблемы, по словам губернатора - ответ на запрет транзита.

Теги: калининградская область, транзит, ответ, антон алиханов



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