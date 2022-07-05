05 Июля 2022
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Экономика В России За рубежом Украина
(2004) |

Конфискация российских активов в пользу Украины создала бы опасный прецедент – президент Швейцарии

Конфискация российских активов в пользу Украины создала бы опасный прецедент, заявил президент Швейцарии Иньяцио Кассис. Он полагает, что для таких мер в большинстве европейских стран отсутствует правовая база.

Украина ранее неоднократно требовала от стран, заблокировавших российские активы, передать их Киеву, в том числе для использования при восстановлении территорий, пострадавших во время военных действий.

Ранее сообщалось, что власти ряда стран, например, Великобритании, рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов для передачи Украине. Профильные министерства уже работают над вопросом, заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Она добавила, что власти Канады уже приняли закон, позволяющий конфисковывать подпавшие под санкции российские активы. Трасс отметила, что поддерживает данную концепцию.

Теги: конфискация, украина, активы, санкции



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