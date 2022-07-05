"Беглов вытер ноги о мой проект": Евгений Пригожин рассказал о невыполненных обещаниях петербургского губернатора

Инвестиционный климат Северной столицы нельзя назвать благоприятным. В 2022 году Петербург, второй по значению город России, вновь не попал в пятерку лучших городов для бизнеса. Почему так происходит, в интервью изданию “Невские новости” рассказал предприниматель Евгений Пригожин.

Бизнесмен предлагал реализовать в Петербурге несколько крупных проектов. Однако все они были отвергнуты командой губернатора Александра Беглова.

«С губернатором Бегловым у меня всегда были неплохие отношения, и мои компании сделали ему ряд инвестиционных предложений, в том числе по транспортно-пересадочным узлам, Конюшенному ведомству, Горской и другим проектам», - пояснил Пригожин в беседе с изданием «Невские новости».

Он был готов сделать многомиллионные инвестиции в развитие города. К разработке архитектурных решений бизнесмен привлекал, в том числе, зарубежных специалистов, несмотря на оказываемое на них санкционное давление.

«Был проект площадки «Горская», куда я планировал вложить более 60 млрд рублей: создать рабочие места, решить проблему дефицита производственных помещений, создать комфортную среду для бизнеса – light industrial. Разработать структуру, вернее, даже не структуру, а целую культуру малых производств, где любой человек с активной жизненной позицией из плотника может стать производителем дверей, а Самоделкин – владельцем завода, производящего автомобили под русским брендом», - рассказал Пригожин.

По его словам, проект позволил бы найти пристанище для талантливых россиян, которых в стране очень много. Однако город не помогает им и вымогает деньги, вставляя палки в колеса.

«Вернёмся к Горской. Я потратил на это кучу денег, привлек иностранные компании, которые согласились работать со мной, несмотря на все санкционное давление. Моя компания подписала с Бегловым на экономическом форуме 2021 года инвестиционное соглашение, о которое, в результате, тот вытер ноги», - рассказал предприниматель.

Он отметил, что вместо перспективного проекта Смольный предпочел отдать территорию под сомнительные цели, в том числе – яхт-клуб, который, где, по слухам, будут отстроены дачи для губернатора и его друзей.

«Что касается инвестиционной привлекательности города, она полностью отсутствует по одной причине: город, как известно, возглавляет шайка людей, набивающих карманы и не держащих свое слово. Вы можете вкладывать любые деньги, а какой-нибудь самодур-губернатор, или еще кто из коррумпированных чиновников, в один прекрасный день перечеркнут все ваши труды, украдут проект, а заодно и деньги», - объяснил плохой инвестиционный климат Петербурга Пригожин.

В беседе с журналистами бизнесмен также подчеркнул, что рядовым предпринимателям нечего делать в Петербурге если Беглов поступает так со столь крупными инвесторами, как он. Пригожин отметил, что бизнес в Северной столице можно вести, только взяв в долю семью Захватовых, считающихся теневыми «решалами» Беглова, правую руку губернатора Маргариту Рудакову и подобных. Однако даже в этом случае бизнесмен рискует остаться «голым-босым».

Пригожин также ответил на вопрос журналистов о реконструкции Конюшенного ведомства, которым он был готов заняться. По его мнению, Беглов организовал вместо конкурса «мошенническую схему», наплевав на всех, включая православную церковь.

При этом бизнесмен напомнил, что губернатор Петербурга не выполнил множество своих обещаний. В том числе Беглов заявлял о намерении построить новые станции метро, роддом, центр реабилитации инвалидов и открыть новые парки.

«Надежды рухнули. Этот человек не хочет делать ничего. Зато посмотрите, как он помолодел. Но, к сожалению, личные массажи и процедуры Беглова не улучшают жизнь петербуржцев», — подытожил Пригожин.