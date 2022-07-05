Baza: В полицию пять раз звонили в ночь убийства мигрантами мужчины на Химмаше

Telegram-канал Baza опубликовал одну из версий происходившего в Екатеринбурге в ночь на 29 мая, когда группа мигрантов до смерти избила горожанина на улице Грибоедова. Канал без ссылки на источник информации утверждает, что полиция минимум пять раз получила сигналы об инциденте, но никаких действий предпринято не было.

"Тревожные звонки начали поступать в опорный пункт полиции №13 прямо после полуночи 29 мая. Большинство звонков сделала девушка-очевидец. Сначала она рассказала, что около десяти человек пристают к мужчине на улице Грибоедова и вот-вот начнётся драка. Через 10 минут она перезвонила — драка уже началась. Вернее, не драка, а избиение: по словам заявительницы, десять человек били одного мужчину, и полицейским стоило поторопиться. За полчаса в полицию поступило пять звонков. Последний — в час ночи. Та самая заявительница сказала, что можно уже не спешить: избитый человек, кажется, умер", - говорится в заметке "Базы".

Издание утверждает, что в полиции в ту ночь дежурил некий 36-летний майор, который, якобы, не отправил на место происшествия наряд.

Ранее "Комсомольская правда" опубликовала слова супруги погибшего: "Когда убивали моего мужа, на улице не было ни одного полицейского. Росгвардия ехала 40 минут на вызов. Сейчас же, после того, как человека убили – появился патруль. Алексей лежал на Грибоедова и хрипел, а нападавшие, как мне рассказали очевидцы, уходили с места происшествия с улыбкой".

В полиции так комментировали ЧП: "В настоящее время сотрудниками уголовного розыска задержаны несколько человек, причастных к данному инциденту. Территориальным ОВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". По имеющейся информации, конфликт носил бытовой характер".

По данным СМИ, погибший, возвращаясь домой ночью, увидел, как несколько мигрантов пристают к девушкам и вступился за них.