Путин запретил россиянам зачислять на иностранные счета валюту, полученную в виде дивидендов от российских компаний

Президент России Владимир Путин разрешил правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями ограничивать зачисление резидентами РФ валюты на свои счета в зарубежных банках. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства.

Также ограничения могут быть наложены на переводы денег без открытия банковского счета – с использованием электронных платежей иностранных платежных сервисов.

Также резидентам страны теперь запрещается зачислять на зарубежные счета валюту, полученную в виде дивидендов от российских компаний.