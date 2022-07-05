05 Июля 2022
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Экономика В России
Коллаж, Владимир Путин, олигархи, Алишер Усманов, Роман Абрамович, Аркадий Ротенберг, Геннадий Тимченко (2021) | Фото: Накануне.RU

Путин запретил россиянам зачислять на иностранные счета валюту, полученную в виде дивидендов от российских компаний

Президент России Владимир Путин разрешил правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями ограничивать зачисление резидентами РФ валюты на свои счета в зарубежных банках. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства.

Также ограничения могут быть наложены на переводы денег без открытия банковского счета – с использованием электронных платежей иностранных платежных сервисов.

Также резидентам страны теперь запрещается зачислять на зарубежные счета валюту, полученную в виде дивидендов от российских компаний.

Теги: валюта, иностранные счета, дивиденды, владимир путин



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