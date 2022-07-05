Куйвашев прокомментировал строительство дороги на Уктусе: "Без нее школы быть не может"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал ситуацию с застройкой в районе Уктуса в столице Среднего Урала. Местные жители возражают против строительства новой дороги на улице Рощинской и дальнейшей застройки сохранившихся в районе зеленых участков.

Глава региона начал с того, что попытался объяснить длительные сроки строительства новой школы, которой, по его словам, остро не хватает в микрорайоне.

"Знаю, что жители воспринимают эту проблему близко к сердцу, что школу обещают им уже 6 лет. Вы должны понимать, что строительство новой школы — это длинный бюрократический процесс, в котором участвуют министерство образования, администрация города, министерство строительства, Минфин, депутаты Заксобрания. Все эти люди должны внести изменение в госпрограмму, ведь на строительство одной школы нужно 2 миллиарда рублей", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в "исключительных случаях" готов способствовать тому, чтобы "программа была изменена быстрее, чем планировалось". "И я готов это сделать. Но сначала на улице Рощинской необходимо построить дорогу — без нее школы быть не может. Строительством сейчас занимается мэрия Екатеринбурга", - добавил Куйвашев.