05 Июля 2022
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Наука и техника Новосибирская область
врач, доктор, ГКБ №40, кабинет компьютерной томографии (2020) | Фото: Накануне.RU

Высокотехнологичную медицинскую помощь в 2021 году получили почти 23 тысячи жителей Новосибирской области

За прошлый год жителям Новосибирской области оказана высокотехнологичная медпомощь в объеме 22 723 случая, по итогам 5 месяцев 2022 года – 9 968 случаев. Лидирующими профилями являются сердечно-сосудистая хирургия и офтальмология.

«Жители региона по медицинским показаниям получают необходимую высокотехнологичную медицинскую помощь. Координацию работы в данном направлении осуществляет министерство здравоохранения Новосибирской области. Несмотря на непростые условия, связанные с противодействием коронавирусу в прошлом году, нам удалось добиться высоких результатов и помочь пациентам, которым это необходимо», – отметила заместитель министра здравоохранения региона Лада Шалыгина.

На территории Новосибирской области высокотехнологичную медицинскую помощь оказывают 9 медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения региона и 8 федеральных медицинских организаций.

По итогам 2021 года жителям Новосибирской области оказана высокотехнологичная медпомощь в объеме 22 723 случая, из них – 21 320 случаев (или 94,10 % от общего объема) в медицинских организациях, расположенных на территории Новосибирской области, и 1 466 случаев (или 6,45%) в медицинских организациях, расположенных за пределами территории Новосибирской области.

врач, доктор, ГКБ №40, кабинет компьютерной томографии(2020)|Фото: Накануне.RU

Профили оказания высокотехнологичной медпомощи за год распределились следующим образом: «Сердечно-сосудистая хирургия» – 5 937 случаев (или 26,10% от общего объема оказанной высокотехнологичной медпомощи жителям региона); «Офтальмология» – 3 498 случаев (15,4 %); «Травматология и ортопедия» – 3 356 случай (15 %); «Нейрохирургия» – 2 271 случаев (10 %); «Онкология» – 2 441 случай (10,7 %).

По итогам 5 месяцев 2022 года жителям Новосибирской области оказана высокотехнологичная медпомощь в объеме 9 968 случая, из них – 9 338 случаев (или 93,7% от общего объема) в медицинских организациях, расположенных на территории Новосибирской области, и 630 случаев (или 6,3%) в медицинских организациях, расположенных за пределами региона. Профили оказания за данный период по объемам распределились практически аналогично, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

Теги: медицинская помощь, офтальмология, сердечно-сосудистые заболевания, травматология



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