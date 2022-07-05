05 Июля 2022
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Андрей Козицын, Александр Бурков (2022) | Фото: управление общественных связей УГМК

Андрей Козицын договорился с омским губернатором о развитии сотрудничества

Соглашение о реализации мероприятий, направленных на развитие Омской области, подписали гендиректор УГМК Андрей Козицын и губернатор Александр Бурков. Документ предусматривает проекты в сфере повышения научно-технического и инновационного потенциала региона, сообщили в пресс-службе УГМК.

Рабочая встреча прошла в городе Верхняя Пышма Свердловской области, где располагается основная производственная площадка УГМК, во время визита омской делегации на "Иннопром". Соглашение направлено на развитие уникальных компетенций омских предприятий для нужд уральских промышленников, привлечение инвестиций для создания и внедрения новых образцов высокотехнологичной промышленной продукции.

По словам Александра Буркова, важно развивать научный потенциал для создания инновационных видов продукции. А Андрей Козицын выразил уверенность, что
сотрудничество будет плодотворным.

Андрей Козицын, Александр Бурков(2022)|Фото: управление общественных связей УГМК

Напомним, ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с генеральным директором УГМК Андреем Козицыным и посетил промышленные и социальные объекты компании. Пермская делегация во главе с губернатором тоже приехала в Свердловскую область для участия в выставке "Иннопром". Дмитрию Махонину, его коллегам из регионального правительства, руководителям крупных промышленных предприятий показали основные площадки АО "Уралэлектромедь".

Теги: Андрей Козицын, Александр Бурков



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