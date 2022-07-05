05 Июля 2022
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Общество В России
биометрическая система, биометрические данные (2017) | Фото: www.taggerd.su

Госдума во втором чтении одобрила законопроект о сборе биометрических данных россиян без их согласия

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который допускает передачу биометрических данных россиян в Единую биометрическую систему (ЕБС). При этом согласие граждан не нужно – их просто будут уведомлять (хоть и в обязательном порядке).

В профильном комитете ГД пояснили, что ЕБС нуждается в скорейшем наполнении биометрическими образцами – чтобы биометрические технологии могли начать широко применять.

Среди прочего создание ЕБС, как предполагают авторы инициативы, позволят распространить практику "оплаты лицом". Сейчас технология доступна только крупным компаниям, например, банкам, а также богатым регионам (так, "оплата лицом" была запущена в столичном метрополитене). С появлением ЕБС технология станет доступна и небольшим компаниям.

Теги: законопроект, биометрические данные, россияне



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