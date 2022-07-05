05 Июля 2022
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Студенты (2022) | Фото: Накануне.RU

"Будут жариться в аду на сковородках". На "Иннопроме" раскритиковали реформу образования, отставшую от развивающегося бизнеса 

Участники "Иннопрома" в рамках пленарной сессии раскритиковали нынешнюю систему образования. Главной претензией стала основа подготовки специалистов, которая сильно отстает от реальных потребностей предприятий, передает корреспондент Накануне.RU.

На сессии собрались представители различных отраслей: от машиностроения до строительной отрасли. Все сошлись на том, что пока производство идет вперед, образование стоит на месте, а некомпетентных выпускников приходится переучивать.

"Если бы мы работали так, как вузы, нас бы уже не было. Проводя рабочую аналогию – заказчик заказал у нас самосвал к августу, а мы бы предоставили ему пожарную машину к июлю следующего года", – отметила корпоративный секретарь ПАО "КАМАЗ" Жанна Халиуллина.

Вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Андрей Бриль подчеркнул, что после выхода из Болонского процесса, настало время вновь провести реформу образования и довольно резко высказался о тех, кто начал ее 20 лет назад.

"Надо провести анализ реформы образования, того, что произошло 20 лет назад. Я не сторонник загробной жизни – я в нее не верю, но те, кто провел реформу образования, был ее бенефициарами, будут жариться в аду на сковородках до скончания веков", – заявил Андрей Бриль.

Он также указал на разрыв связи в регионах между бакалавриатом и магистратурой, где второе, по сути, является не логичным продолжением, а обычным повторением первого. Теперь же "старания" 20-летней давности будет восстановить весьма непросто.

Студенты(2020)|Фото: Накануне.RU

По словам Бриля, есть три ложных приоритета, которые главенствуют в системе образования:

  • Цифровизация. Сфера эффективного применения инструмента, по его словам, не является принципиальным содержательным вопросом. Так, например, дистант принципиально ничего не меняет и представляет собой лишь иной способ после книги к доступу информации.
  • Переучивание. Бриль утверждает, что необходимость переучивания старшего поколения станет актуальной только после того, как продолжительность жизни составит 120 лет и у граждан будет еще 50 лет работы впереди. Сейчас же это напрасная трата времени и сил.
  • Инновационные стартапы. Многие уезжают за рубеж, якобы, для масштабирования рынка. Зачем тратить деньги бюджета, налогоплательщиков и корпораций на людей, которые уедут и не будут работать на предприятиях.

"Я в принципе не понимаю, как можно заниматься бизнес-образованием и управленческим образованием, когда у нас нет в этой области фундаментальной науки. Когда мы не решили принципиально базовые вопросы для формирования концепции образования. У нас куча народу, посмотрев ролик "Газпром" – народное достояние", спрашивает где моя доля нефтегазовых доходов. Если прийти в юридические департамент Газпрома с таким вопросом, они вас с лестницы спустят и правильно сделают, потому что вы, идиоты, не понимаете, что такое собственность и что вам принадлежит. У вас нет ни одного юридически обосновывающего документа", – заявил Андрей Бриль.

Вопросы выбора конкретных управленческих методик, методов экономических расчетов, управления базируются на этих фундаментальных вещах, отметил он. "Если наша экономическая наука, которая снова в большом долгу перед народом, не то что не отвечает, но даже не ставит эти вопросы, я вообще в панике. Я не понимаю, как заниматься бизнесом и управленческим образованием и откуда брать топов и управленцев в этой стране", – говорит он.

По его словам, решить проблему можно, но предстоит сделать это не государству, а именно частным компаниям и предприятиям, поскольку их горизонт планирования – это жизнь трех поколений семьи: самих предпринимателей, их детей и внуков, в то время как у государства ограничивается периодом от выборов к выборам.

Теги: иннопром, реформа образования



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