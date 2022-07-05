Пермская делегация во главе с Махониным посетила промышленные и социальные объекты УГМК

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с генеральным директором УГМК Андреем Козицыным и посетил промышленные и социальные объекты компании. Пермская делегация во главе с губернатором приехала в Свердловскую область для участия в выставке "Иннопром".

Как сообщили Накануне.RU в управлении общественных связей УГМК, визит в Верхнюю Пышму состоялся в рамках договоренностей о сотрудничестве между промышленниками Прикамья и крупнейшим в России производителем меди, цинка, угля и драгоценных металлов. Дмитрию Махонину, его коллегам из регионального правительства, руководителям крупных промышленных предприятий показали основные площадки АО "Уралэлектромедь". В частности, они побывали в цехе электролиза меди. Сейчас строится его третья очередь, первая очередь современного цеха с производительностью 160 тысяч тонн катодной меди в год была запущена в феврале 2012 года, вторая с аналогичной мощностью – в мае 2018 года.

Также гости посетили медеплавильный цех (перерабатывает 100% черновой меди, производимой предприятиями УГМК), химико-металлургический цех, где из полуфабриката медеэлектролитного производства получают драгоценные металлы в слитках, а также селен и теллур. Кроме этого, делегация побывала на производстве медной катанки, используемой для изготовления электротехнических изделий.

Следующей точкой маршрута стал Музейный комплекс УГМК, где пермяки познакомились с одной из крупнейших коллекций техники. Сегодня там насчитывается порядка 12 тысяч экспонатов, в том числе около 500 образцов военной техники и столько же советских и зарубежных автомобилей, мотоциклов, велосипедов и других транспортных средств.

Первое знакомство представителей Пермского края с деятельностью УГМК состоялось на "Иннопроме" в 2021 году. А весной текущего года руководители металлургической компании посетили крупные промышленные площадки Прикамья.