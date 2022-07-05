05 Июля 2022
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

В Челябинской области осудили участника ОПГ за хищение нефтепродуктов на 129 млн рублей

Жителя Челябинской области приговорили к 3,5 годам в колонии строгого режима за кражу нефтепродуктов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

Мужчина был задержан сотрудниками УФСБ в конце 2018 года в числе участников преступной группы, которая занималась хищением дизельного топлива через незаконные врезки из магистрального нефтепродуктопровода. У них было изъято около 200 тонн нефти.

Участники преступной группы в 2016 – 2017 гг. похитили более 8 тыс. тонн нефти на сумму около 129 млн рублей. Они делали незаконные врезки в магистральные нефтепроводы "Уфа – Петропавловск", "Уфа – Омск", "Нижневартовск – Курган – Куйбышев".

Другие участники ОПГ осуждены ранее к различным срокам лишения свободы. По решению суда их имущество арестовано.

Теги: нефтепродукты, топливо, кража, суд,



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