05 Июля 2022
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Russia Arms Expo, RAE, Рогозин (2013) | Фото: Накануне.RU

Рогозин предложил национализировать производство радиационно-стойкой элементной базы для спутников

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил национализировать производство микроэлектроники для космоса. Передать компании по производству элементной базы он предлагает в руки его собственного ведомства и Росатома.

Рогозин сегодня встретился с сотрудниками спутникостроительного холдинга "Информационные спутниковые системы" и заявил им, что за их предприятием – будущее. Но есть проблема.

"Вопрос только в технической реализуемости тех направлений деятельности, которых нет у нас на руках — та самая элементная база. Это наше с вами слабое место. Нужно вместе садиться и думать, как решить проблему. Тема спутникостроения в нашей стране остается одной из самых тревожных именно в силу недоступности радационно-стойкой элементной базы. Поэтому я бы предложил национализировать эту промышленность и передал бы ее в ведение Роскосмоса и Росатома", - заявил глава госкорпорации.  

Теги: дмитрий рогозин, роскосмос, спутники



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