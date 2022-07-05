Нет у города хозяина: петербуржцы отругали Беглова после некачественного ремонта тротуара в Центральном районе

В Центральном районе Санкт-Петербурга коммунальщики завершили ремонт участка тротуара, однако горожане остались крайне недовольны качеством проделанной работы, сообщают представители движения «Петербург – Город перемен!» в своем паблике в соцсети «ВКонтакте». По данным источника, жители на протяжении двух лет обращались с жалобами в районную администрацию с просьбой отремонтировать пешеходную зону, оставленную в плачевном состоянии после реставрации фасада одного из расположенных вблизи зданий.

После многочисленных обращений спустя несколько лет петербургские чиновники все же решили обратить внимание на проблему, но вместо полноценной реконструкции асфальтового покрытия была восстановлена лишь часть тротуара. На оставшемся нетронутым сотрудниками коммунального предприятия участке по-прежнему видны трещины и неровности.

«Дорогу отремонтировали только на небольшом участке территории и даже не на полной ширине. После подобных новостей не стоит удивляться, почему Петербург занимает 13 место по качеству дорог в России», — отмечают активисты.

Напомним, ранее ряд петербургских СМИ отмечали, что Северная столица не вошла даже в топ-10 российских регионов по качеству дорог. Городской портал «Наш Санкт-Петербург» буквально завален обращениями горожан по поводу повреждений дорожного покрытия проезжей части, однако чиновники из команды губернатора Александра Беглова не торопятся решать проблему покрытых ямами и выбоинами автомагистралей. В частности, текущие темпы ремонтных работ не позволяют оперативно осуществлять реконструкцию на самых изношенных участках. Кроме того, в Смольном используют недостаточно эффективный метод распределения зон, нуждающихся в восстановлении в первую очередь, о котором недавно рассказал заместитель председателя городского Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Александр Богланов.

В комментариях под постом пользователи «ВКонтакте» оставили множество комментариев с критикой в адрес нерадивого петербургского градоначальника, не справляющегося со своими обязанностями, и представителей ведомств Смольного, ответственных за ремонт дорог в Северной столице.

Члены движения «Петербург – Город перемен!» подчеркнули, что в связи с некачественным ремонтом тротуара на данном участке отправят обращение в администрацию главы региона Александра Беглова и Центрального района.

В СМИ ранее отмечалось, что Санкт-Петербург опередил Москву по жалобам на неудовлетворительное состояние дорог, несмотря на то, что площадь столицы в 1,7 раза превышает площадь города на Неве.