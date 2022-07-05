05 Июля 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Наручники (2022) | Фото: Накануне.RU

СМИ: В Прикамье из колонии сбежал убийца таксистов

В Пермском крае из колонии строгого режима сбежал опасный преступник, 32-летний Иван Букков.

Как сообщает "Московский комсомолец", он еще в юные годы сидел за разбой. В 2008 году мужчину приговорили к 20 годам лишения свободы за убийство таксистов.

"Убийца садился в автомобиль под видом пассажира и нападал на водителя. Одному из них Букков перерезал горло. Чуть позже тело погибшего было найдено в кустах, а преступник скрылся на автомобиле таксиста. Причем скрываться он не пытался. На телефон погибшего поступил звонок от жены. В итоге трубку взял сам Букков, сказав, что "Андрей спит и не хочет с вами разговаривать", и сразу же закончил разговор. Другое нападение убийца совершал с напарником. Во время очередного "рейда" преступники сели в машину к девушке-таксисту и приставили нож, а после засунули ее в багажник. Во время обысков автомобиля они нашли 1700 рублей и решили отметить. В результате они сильно напились, а жертва смогла сбежать", - сообщает издание.

Получить оперативный комментарий от УФСИН России по Пермскому краю не удалось.

Теги: колония, заключенный, бегство



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