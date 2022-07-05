В Брянской области трое мужчин атаковали военную часть

В городе Клинцы (Брянская область) на границе России и Украины трое неизвестных мужчин, возможно, вооруженных, атаковали военную часть.

По данным Telegram-канала Baza, нападавшие были в масках и черно-красном камуфляже. Им удалось скрыться после атаки. О жертвах и пострадавших в результате ЧП пока не сообщается. По данным канала, один их нападавших получил ранение.

Местные жители рассказывают, что слышали стрельбу, автоматную очередь, а также видели следы с кровью.