05 Июля 2022
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Происшествия Центральный ФО
автомат солдат оружие (2013) | Фото:

В Брянской области трое мужчин атаковали военную часть

В городе Клинцы (Брянская область) на границе России и Украины трое неизвестных мужчин, возможно, вооруженных, атаковали военную часть.

По данным Telegram-канала Baza, нападавшие были в масках и черно-красном камуфляже. Им удалось скрыться после атаки. О жертвах и пострадавших в результате ЧП пока не сообщается. По данным канала, один их нападавших получил ранение.

Местные жители рассказывают, что слышали стрельбу, автоматную очередь, а также видели следы с кровью.

Теги: атака, военная часть, брянская область, клинцы



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