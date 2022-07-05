На Урале задержан курьер-мошенник, за 4 часа собравший полмиллиона с пенсионеров

Полицейские Новоуральска задержали мошенника-курьера, забиравшего деньги у пенсионеров.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, молодой человек был участником схемы "Родственник попал в беду" и за четыре часа собрал с доверчивых жителей города 550 тысяч рублей. Все началось с того, что на стационарный телефон 85-летней жительницы Новоуральска позвонил мужчина и заявил, что ее внук сбил на автомобиле человека. Незнакомец потребовал 100 тысяч рублей и пообещал, что таким образом родственнику удастся избежать уголовной ответственности. Пожилая женщина, искренне переживая за судьбу внука, сообщила, что у нее имеется 100 тысяч наличными и передала их курьеру. Позже узнав, что с внуком все в порядке, а сама она стала жертвой мошенника, бабушка обратилась в полицию.

Последняя из потерпевших, женщина 1947 года рождения, отдала аферисту 150 тысяч рублей. Отличие было в том, что человека якобы сбила ее дочь.

"По подозрению в причастности к телефонным мошенничествам был задержан 17-летний житель Новоуральска, ранее не судим. Он раскаялся в содеянном и рассказал полицейским, что подрабатывал в качестве курьера. В его задачу якобы входил сбор денег у пенсионеров и их дальнейший перевод на банковский счет организаторам мошеннической схемы. В отношении курьера возбуждено четыре уголовных дела по части 2 статьи 159 УК РФ – "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину". Санкция данной части статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы до одного года.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время сотрудники полиции проверяют его на причастность к другим эпизодам противоправной деятельности, а также устанавливают личности возможных сообщников. Также решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетнего правонарушителя за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей", - отметил полковник Горелых.