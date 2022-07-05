05 Июля 2022
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Политика В России
Владимир Путин, президент, глава государства (2021) | Фото: kremlin.ru

Путин назвал "глупостью для России" импорт корма для животных

Президент РФ Владимир Путин назвал "глупостью для России" импорт кормов для домашних животных из-за рубежа. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с главой Мордовии Артемом Здуновым, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава региона сообщил президенту, что в Мордовии развивается производство кормов для домашних животных. Он заявил, что рынок практически весь был импортным, но сейчас в магазины поступила первая партия отечественных кормов.

"Импорт корма для животных, да? Глупость, казалось бы, для России", - отреагировал Путин.

Глава Мордовии отметил, что объем данного рынка достаточно большой и регион намерен его "завоевать". Путин одобрил эти планы.

Весной зоомагазины в России столкнулись с дефицитом импортного корма для животных. Кроме того, цены на продукт взлетели. В мае-июне в крупных городах владельцы магазинов товаров для животных приостановили открытие новых точек из-за нехватки импортных специализированных кормов для домашних животных, за счет которых розница формировала до 80% своих доходов, писал "Коммерсантъ".

Теги: путин, корм, животные



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