Военные врачи, военкоры и волонтеры смогут получить статус ветерана боевых действий

Госдума приняла во втором и сразу в третьем, окончательном чтении законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий (со всеми вытекающими социальными льготами и преференциями) гражданским лицам, участвующим в спецоперации на Украине.

Речь идет, например, о врачах, волонтерах, ремонтных бригадах, технических специалистах и даже военных корреспондентах.

"Статус ветерана боевых действий будет присвоен лицам, принимавшим участие в обеспечении выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, отработавшим установленный при направлении срок либо откомандированным досрочно по уважительным причинам, а также военным корреспондентам", - говорится в документе.