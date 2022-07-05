05 Июля 2022
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Общество В России
Коллаж, военные Z, российские военные на Украине (2022) | Фото: Накануне.RU

Военные врачи, военкоры и волонтеры смогут получить статус ветерана боевых действий

Госдума приняла во втором и сразу в третьем, окончательном чтении законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий (со всеми вытекающими социальными льготами и преференциями) гражданским лицам, участвующим в спецоперации на Украине.

Речь идет, например, о врачах, волонтерах, ремонтных бригадах, технических специалистах и даже военных корреспондентах.

"Статус ветерана боевых действий будет присвоен лицам, принимавшим участие в обеспечении выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, отработавшим установленный при направлении срок либо откомандированным досрочно по уважительным причинам, а также военным корреспондентам", - говорится в документе.

Теги: спецоперация, ветеран боевых действий, врачи



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