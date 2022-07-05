Гости "Иннопрома" оценили Екатеринбург: "Меняется стремительно и в лучшую сторону"

Посетители международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге оценили ухоженность и благоустройство уральской столицы. Некоторые для этого проехали полный трамвайный маршрут, а кто-то покатался на самокате по центральной части мегаполиса. Гости экспозиции поделились мнениями о городе в беседе с Накануне.RU.

Президент ГК "КОРТРОС" Вениамин Голубицкий подметил единую архитектурную концепцию Екатеринбурга.

"Знаете, город меняется стремительно и в лучшую сторону. Сейчас поездил по городу, не хочу обидеть близлежащие территории, но Екатеринбург как никто развивается, видно, что о нём архитектурно заботятся. Потому что те здания, которые здесь возникают, они ложатся в единую концепцию: видно, что рука архитектора работала, видно, что он смотрел, что рядом стоит. В этом смысле Екатеринбург, я считаю, развивается очень правильно", - считает Вениамин Голубицкий.

Также он отметил и то, что администрация Екатеринбурга на "Иннопроме" собрала массу ведущих девелоперов. "Даже на нашей площадке, посмотрите, сколько работает ведущих девелоперских компаний", - рассказал президент ГК "КОРТРОС".

Ведущий менеджер по региональным продажам "Ростсельмаша" (Ростов-на-Дону) Михаил Сылка в разговоре с Накануне.RU на полях форума высоко оценил благоустройство уральской столицы.

"4 июля решил прокатиться на трамвае. Полностью проехал на 13-ом. Город выглядит приятно. В центре прилично", - рассказал Михаил Сылка.

По его мнению, есть отдельные места, которые следует благоустроить, но впечатления это не портит. "Лавочки стоят, скверы делают", - добавил он.

Глава сельского поселения Половинка (ХМАО) Александр Старжинский в разговоре с Накануне.RU поделился своим мнением о том, как изменился внешний облик Екатеринбурга в последние годы. Особо он выделил преображение набережной Исети.

"Мне сейчас 27 лет. Помню, я был в Екатеринбурге девятилетним. Вспоминается привокзальная площадь. У гостиницы, что напротив вокзала, были игровые автоматы, тебе что-то хотели "впарить", что-то хотят у тебя вытащить. Сейчас же город стал совершенно другим. Я взял самокат, проехал центральную часть города, приятно посмотреть. Благоустройство идёт, набережную ремонтируют. Город бурно развивается. Есть, конечно, проблемы, но разница между тем Екатеринбургом, что был, и тем, что стал, большая", - сказал Александр Старжинский.