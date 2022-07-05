В Челябинской области мужчина угнал с заправки автомобиль с пятилетним ребенком

Житель Челябинска угнал автомобиль, в котором находился спящий 5-летний ребенок. Мужчина задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Женщина вместе с ребенком возвращались на автомобиле "Лифан" из Каслей в Копейск. Поздно вечером она остановилась на заправке на 18 км автодороги Подъезду к Екатеринбургу. Женщина вышла из машины и пошла к кассе, но, когда обернулась, увидела, что дверь ее автомобиля открывал неизвестный мужчина. Она бросилась к машине, но мужчина ее оттолкнул, сел в автомобиль и уехал.

Женщина обратилась в полицию. Через полчаса автомобиль обнаружили. Мужчина, проехав пару километров, врезался в дорожное ограждение. Ребенок был пристегнут в детском кресле и не пострадал. Мальчика передали матери.

Задержанный от медосвидетельствования отказался. На него бы составлен административный протокол. Сейчас он находится в спецприемнике. Известно, что мужчина ранее был неоднократно судим за кражи и разбой.