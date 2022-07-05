Пушилин сообщил о переброске подразделений ДНР и ЛНР на донецкое направление

Подразделения Донецкой Народной Республики (ДНР) перемещаются на донецкое направление после завершения операции по занятию Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Мы уже можем говорить, что и наш корпус, который принимал участие, помогая нашим братьям, перемещается на донецкое направление. Также перемешается и второй Луганский корпус", - приводит слова Пушилина РИА Новости.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении ЛНР. По словам министра, в течение двух недель взяты под контроль 25 населенных пунктов. Операция завершилась 3 июля освобождением Лисичанка.

Президент предложил дать отдохнуть и набраться сил подразделениям, принимавшим активное участие в наступлении. "А другие подразделения должны выполнять свои задачи по заранее утвержденному плану", - добавил Путин.