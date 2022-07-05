05 Июля 2022
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Ретро-автомобили (2022) | Фото: управление общественных связей УГМК

Российский автопром оставит в приоритете двигатели внутреннего сгорания, а не электромобили

В ближайшие годы РФ не стоит отказываться от двигателей внутреннего сгорания при производстве автомобилей. Об этом на Иннопроме-2022 заявил президент и генеральный директор "Автоваза" Максим Соколов

"С точки зрения технологии привода, скажу так: наша страна географически достаточно большая и разная. И для разных регионов будут отдаваться приоритеты разным технологиям. Но при этом не думаю, что в ближайшие годы, в среднесрочной перспективе уж точно следует отказываться от двигателей внутреннего сгорания. Тем более, что Россия одна из крупнейших стран с запасом нефти и первая из стран по запросам газа. Следовательно, технологии двигателей внутреннего сгорания должны в среднесрочной перспективе быть в приоритете", - пояснил глава компании.

Что же касается электромобилей, Соколов советует не загадывать наперед, отметив, что все возможно. При этом для массового внедрения электротранспорта как производителю, так и потребителю необходимо понимать, на какой рынок, спрос и какие возможности инфраструктуры страны может быть выпущен автомобиль с данной технологией.

К его словам присоединился и заместитель председателя комитета совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. Он отметил, что перед тем как развивать электротранспорт, необходимо подготовить инфраструктуру зарядных станций, создав потребителю благоприятную для него и покупки авто инфраструктуру.

Теги: Иннопром, двигатель внутреннего сгорания, электромобиль



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