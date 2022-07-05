05 Июля 2022
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Общество Челябинская область
телевизор, пульт, телевидение (2014) | Фото:

Челябинское УФАС оштрафовало "Золотое яблоко" за недостоверную рекламу

Челябинское УФАС назначило штраф за недостоверную рекламу магазинов косметики "Золотое яблоко". Рекламодателю "Екатеринбург Яблоко" придется выплатить 100 тысяч рублей за нарушение требований рекламного законодательства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Рекламу показывали в конце 2021 года на одном из федеральных каналов. она содержала информацию, что "для девчонок Эппл Голд - это как для пчелок мед. Ну и ассортимент там лучший в мире, если что… *по мнению артистов Бетси и группы M&A…".

Рекламу признали противоречащей требованиям законодательства. Компанию, которая оказывала услуги по созданию и размещению рекламного ролика, также привлекли к административной ответственности в виде предупреждения.

Теги: УФАС, реклама, штраф,



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