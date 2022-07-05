Госэкспертиза одобрила реконструкцию Дома контор в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге отремонтируют одно из известных зданий в центре города – Дом контор. Об этом Накануне.RU сообщили в Главном управлении государственной экспертизы России.

Управление государственной экспертизы Свердловской области рассмотрело документацию на капремонт объекта культурного наследия регионального значения "Дом контор". По итогам госэкспертизы было выдано положительное заключение. Согласно проекту, планируется провести капитальный ремонт фасадов и крыши здания. Кроме этого, предстоит заменить кровельное покрытие, отремонтировать деревянные конструкции, укрепить чердачное перекрытие, а также обновить водосточную систему.

Когда именно начнется ремонт, в ведомстве не уточнили.

Дом контор является памятником конструктивизма. Он был построен в Свердловске на улице Малышева в 1924 году. Авторами проекта являются Георгий Валенков и Владимир Смирнов. В настоящее время здание используется как офисный центр.

Напомним, о том, что в Доме контор планируется реконструкция, стало известно прошлым летом. Ожидается, что она завершится до 2025 года.