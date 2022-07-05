05 Июля 2022
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Ретро-автомобиль (2022) | Фото: управление общественных связей УГМК

Минпромторг РФ предрек недоступность автомобилей для большинства населения мира

В связи с бушующим экономическим кризисом в сегодняшних реалиях можно смело заявить, что всего через несколько лет автомобиль перестанет быть доступным большинству числу людей на планете, при этом, вовсе ездить на авто люди не прекратят - будущее за каршерингом. Об этом в ходе "Иннопрома" заявил заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак.

"Нравится нам или нет, но процессы которые происходят, ни сегодня, ни завтра не закончатся. Это надолго: может, на 5-7-10 лет. Мир переходит от экономической модели капитализма к какой-то другой экономической модели. Кризис уже приводит к тому, что будет значительно снижаться спрос, что в первую очередь коснется автомобилей. Выпуск продаваемых автомобилей будет уменьшаться. Многие автопроизводители уже схватили тренд последних 5-7 лет и предоставляют автомобили в аренду. Это то, что нас ожидает в самое ближайшее время", - заявил Василий Шпак.

По его словам, эффект снижающегося спроса и большего запроса со стороны потребителя на более высокую степень кастомизации обязательно пометки к тому, что массовое производство автомобилей, существующих сегодня, неминуемо трансформируется. Это будут гибкое производство и безлюдные технологии, но с большим количеством технологических маршрутов.

"Модель владения по транспортом тоже будет меняться. Не каждый будет готов овладеть автомобилем на протяжении всего жизненного цикла, он будет готов платить за его пользование в тот момент, когда он ему нужен. Такая модель изменит подход автопроизводителя к самому продукту. На первое место выйдет надёжность и возможность использовать без ремонта это изделие на протяжении длительного времени. При такой модели, соответственно, себестоимость перестаёт быть основным фактором, а на первое место выходят безопасность и функциональность", - пояснил замминистра.

Он отметил, что в таких реалиях автомобиль станет для человека "аппаратурой", вместо того, чтобы быть предметом для получения удовлетворения своих потребностей. При этом стратегической перспективе будущее за электродвижением, в то время как век двигателя внутреннего сгорания якобы закончился, хоть еще какое-то время и продлится. Однако прежде предстоит создать универсальные платформы для перехода на электрическое движение.

электромобиль на электрозаправке(2019)|Фото: Накануне.RU

Мировые гиганты, как считает Василий Шпак, должны будут трансформироваться в технологические компании, не продающие автомобиль, а предоставляющие услуги. И главным активом будет лояльность к их бренду их клиентов.

Россия же должна заиметь у себя производство микроэлектроники, которая при внедрении в автомобиль не будет ничем отличаться от микроэлектроники в других устройствах, облегчающих нашу повседневную жизнь.

"Россия должна научиться создавать эти экосистемы и комплексное решения, в конечном счёте создавать собственные платформы. Сейчас стоимость входа в этот рынок невысокая, по сравнению с тем, что было 15 лет назад. Поэтому это все возможно и мы совершенно точно будем это делать", - заключил Василий Шпак.

Напомним, вчера глава Минпромторга Денис Мантуров спрогнозировал снижение цен на автомобили в России в течение года. По его словам, сейчас на рынок выпускаются модели, для которых комплектующие приобретались по более высокому курсу в феврале и марте, с тех пор рубль укреплялся, и в дальнейшем можно ожидать снижение цен на машины.

Недавно "Автоваз" выпустил Lada Granta Classic без подушек безопасности и антиблокировочной системы. А власти Москвы решили возродить марку "Москвич", правда, производство планируется наладить по китайским технологиям.

Теги: Автомобиль, каршеринг, Минпромторг



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