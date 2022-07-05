05 Июля 2022
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Экономика Свердловская область
(2022) | Фото: Россети Урал

Гендиректор Россети Урал провел ряд рабочих встреч на Иннопроме  

Генеральный директор компании "Россети Урал" Александр Пятигор, работая на Иннопроме, провел ряд знаковых встреч и заключил соглашение с мэрией Екатеринбурга.

На полях выставки прошла рабочая встреча главы распределительной энергокомпании с президентом Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Дмитрием Пумпянским.

(2022)|Фото: Россети Урал

Александр Пятигор отметил, что присутствие бизнес-сообществ в регионе способствуют укреплению связей между предпринимателями, помогает вырабатывать общие решения для действий в современных условиях.


"В составе СОСПП важную роль играет Комитет по энергетике, в работе которого компания "Россети Урал" продолжительное время работает над актуальной повесткой в сфере электроэнергетики. Только в 2021 году члены комитета рассмотрели более 140 вопросов на профильных мероприятиях, на которых к диалогу подключились руководители муниципальных образований и государственных органов, представители промышленности и науки Урала и регионов РФ, руководители и ведущие специалисты предприятий-производителей инновационного технологического и энергетического оборудования, разработчики современных технологий, представители энергосервисных компаний Свердловской области и других регионов России", – подчеркнул руководитель компании "Россети Урал" Александр Пятигор.

Пятигор заверил Пумпянского, что энергетики готовы подключится к практической реализации региональных проектов по автоматизации энергетической и промышленной отраслей, к внедрению собственных разработок и инноваций, импортозамещающих технологий.

Продолжая работу на Иннопрос-2022, Александр Пятигор осмотрел стенд Пермского края. Напомним, на прошлой неделе глава Россети Урал встречался с пермским губернатором Дмитрием Махониным для знакомства и обсуждения перспектив работы компании в Прикамье. На Иннопроме Махонин презентовал Александру Пятигору инновационные разработки предприятий Прикамья, в том числе по импортозамещению и промышленной кооперации.

(2022)|Фото: Россети Урал

На объединенном стенде Пермского края представлены 19 компаний и организаций Прикамья: "Мотовилиха-гражданское машиностроение", "Новые Гидросистемы", "Новомет-Пермь", "Роботех", "Пермский завод грузовой техники", "ЭЛ-СКАДА", "ВИПАКС+", "УралОмегаПласт", "Эрис", "Зелинский групп" ("Сорбент"), "Суксунский оптико-механический завод", НПП "ТИК", "Меридиан", Пермский телефонный завод "Телта", Уральский завод противогололедных материалов.

(2022)|Фото: Россети Урал


Глава "Россети Урал" ознакомился с региональными проектами, представленными на выставке, и подчеркнул важность развития сотрудничества с российскими производителями оборудования для электросетевого комплекса:

"Для реализации своих производственных планов нам очень важно иметь надежных отечественных партнеров, которые смогут поставлять необходимое современное оборудование. В Пермском крае такие предприятия, безусловно, есть. Наша задача – развивать взаимовыгодное сотрудничество".

На встрече с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым было подписано соглашение о сотрудничестве в области развития сетей уличного освещения. Соглашение позволит укрепить сотрудничество, реализовать совместные проекты.

(2022)|Фото: Россети Урал


"Ключевым моментом для Екатеринбурга является готовность компании "Россети Урал" к решению задач нормативной освещенности улично-дорожной сети с использованием имеющейся инфраструктуры организации, как для технического присоединения сетей освещения к сетям электроснабжения, так и для размещения светового оборудования на опорах линий электропередачи. Это первое соглашение между муниципальным образованием "город Екатеринбург" и компанией "Россети Урал" за время нашего сотрудничества. Совместно наработанный опыт позволяет говорить об успешности взаимодействия и строить серьезные планы на будущее. Подписанный нами документ подтверждает намерение сторон и дальше совместно работать во благо развития уральской столицы", – отметил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

(2022)|Фото: Россети Урал



Администрация города давно и активно взаимодействует с компанией "Россети Урал". Так, в 2021 году, энергетики ввели в эксплуатацию 669 светильников, установленных на существующих линиях электропередачи в отдаленных поселках Мичуринский, Широкая речка, Шабровский, Сысерть, Сулимовский торфяник. В 2022 году планируется поставка электроустановок уличного освещения для обеспечения нормативной освещенности улично-дорожной сети населенных пунктов поселка Исток и Шабровский.

"Уверен, что плодотворный конструктивный диалог, который сегодня выстроен между нашей компанией и администрацией Екатеринбурга будет продолжен. А те перспективные проекты, которые мы совместно планируем реализовать, принесут максимальную пользу жителям столицы Урала. На сегодня наша компания помимо главной своей задачи - обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения Екатеринбурга - особое внимание уделяет повышению его инвестиционной привлекательности, развитию электросетевого комплекса мегаполиса в соответствии с потребностями города. Синхронизация планов развития столицы Урала и электросетевой компании позволят более эффективно выполнять эти задачи", - подчеркнул генеральный директор "Россети Урал" Александр Пятигор.

Теги: Иннопром, Россети Урал, Александр Пятигор, Дмитрий Пумпянский, Дмитрий Махонин, Алексей Орлов



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