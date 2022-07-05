05 Июля 2022
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ФСБ (2020) | Фото: Накануне.RU

СМИ сообщают об обысках у главы ГИБДД Петербурга и Ленобласти

Сотрудники ФСБ и следователи СК РФ проводят обыски у начальника управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова, сообщает "Интерфакс".

По словам источника агентства, оперативные мероприятия идут в кабинете и дома у высокопоставленного полицейского.

По предварительным данным, обыски связаны с уголовным делом о злоупотреблении должностными полномочиями, которое было возбуждено два года назад после проверки работы коммерческих МРЭО, сообщает издание 47news.

По версии следствия, неустановленные сотрудники главка обеспечивали незаконное систематическое привлечение денег от бизнесменов Петербурга.

Теги: обыски, начальник ГИБДД Петербурга и Ленобласти



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