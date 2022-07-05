05 Июля 2022
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Общество В России
Госдума (2022) | Фото: duma.gov.ru

И снова 3 сентября: Госдума не стала рассматривать законопроект "о Дне победы над милитаристской Японией"

Госдума на неопределенный срок перенесла рассмотрение законопроекта о переименовании Дня окончания Второй мировой войны (3 сентября).

Законопроект был внесен рядом депутатов, входящих в силовые комитеты (в том числе представителями "Единой России" и КПРФ), и сенаторов. Они предлагали изменить название дня памяти, которое сами же и придумали два года назад.

Речь идет о 3 сентября. В 2020 году Госдума рассмотрела три альтернативных варианта названия для этой даты и остановилась на предложении "Единой России" – День окончания Второй мировой войны.

Спустя два года у России испортились отношения с Японией, и депутаты-силовики предложили в названии даты указать, что речь идет еще и о победе над милитаристской Японией. Примечательно, что два года назад такой вариант тоже предлагался, но был отвергнут (в том числе теми же "единороссами" из профильного комитета), поскольку, мол, речь идет о победе над гитлеровской коалицией в целом.

И вот теперь законопроект решили все же доработать. Глава комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что по вопросу "необходимо провести дополнительные консультации".

Теги: госдума, 3 сентября, памятная дата, законопроект



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