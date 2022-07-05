Украинский мэр Славянска: Российские войска уже близко, надо бежать

Подчиненный Киеву мэр Славянска Вадим Лях заявил, что российские войска уже совсем близко и нужно бежать, пока это еще можно безопасно сделать. Затем настанет очередь Краматорска и Артемовска (Бахмута), признал он.

Символично, что в этот день, 5 июля 2014 года, Славянск был оккупирован украинскими войсками, после того как силы ДНР вынужденно оставили город. Донбасс и Россия возвращаются спустя 8 лет.

Военный обозреватель Юрий Подоляка считает, что Славянск и Краматорск могут освобождать с разных направлений, поскольку эта тактика хорошо себя зарекомендовала при освобождении Северодонецка и Лисичанска. Она вынуждает ВСУ бежать, чтобы не попасть в окружение. Киев же уповает на хорошо укрепленные оборонительные рубежи, которые надеется удерживать максимально долго.