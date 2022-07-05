Орлов: Екатеринбургу необходимо около 400 одновагонных трамваев

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов считает, что вопрос модернизации электротранспорта города является очень актуальным. Об этом он заявил в рамках международной выставки "Иннопром-2022", которая проходит в эти дни в уральской столице.

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Орлов напомнил, что в процессе строительства находится трамвайная ветка в Академический район, для которой необходим новый, высокотехнологичный и комфортный подвижной состав.

"В целом по Екатеринбургу потребность в электротранспорте составляет порядка 400 одновагонных трамваев. Сейчас администрация города и Институт частно-государственного планирования прорабатывают вопросы создания в нашем городе Центра компетенций городского электротранспорта и ставит перед собой задачу налаживания производства трамваев с автономным ходом на базе Уральского завода транспортного машиностроения с их последующим использованием, в том числе, в Екатеринбурге", - отметил глава.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в рамках "Иннопрома" Алексей Орлов, гендиректор ООО "Институт государственно-частного планирования" Елена Антипина, гендиректор АО "Уральский завод транспортного машиностроения" Дмитрий Семизоров и гендиректор ЗАО "Автоматизированные системы и комплексы" Владимир Занчевский подписали четырехстороннее соглашение о сотрудничестве. Главная цель – создание Центра компетенций по городскому электротранспорту. Кроме этого, ожидается, что сотрудничество поспособствует развитию инфраструктуры данного вида транспорта.

Напомним, ранее стало известно, что в Екатеринбурге появится единый цифровой сервис о передвижении общественного транспорта.