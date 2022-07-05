"Мера не будет носить массовый характер": Госдума приняла поправки о сверхурочной работе во время спецопераций

Госдума в первом чтении единогласно приняла пакет правительственных поправок, направленных на обеспечение ВС РФ всем необходимым во время проведения спецопераций за рубежом. Речь идет об изменении механизмов госзакупок и работы предприятий ОПК (переход их на работу в режиме военного положения без объявления такового официально).

Законопроект в парламенте представил вице-премьер Юрий Борисов, отвечающий в правительстве за работу ОПК.

"Россия ведет спецоперацию уже 4 месяца в условиях беспрецедентного санкционного давления. Следует оптимизировать работу предприятий ОПК, на что и направлены разработанные правительством поправки. Армия России получает все необходимое во время военной спецоперации на Украине, оборонные предприятия работают бесперебойно", - сообщил вице-премьер.

И хотя "предприятия работают бесперебойно", требуется, видимо, чтобы они работали еще более бесперебойно: "Вносимые поправки направлены на более эффективное использование гособоронзаказа". "Они не предполагают перепрофилирование гражданских предприятий в интересах оборонного ведомства", - успокоил Борисов.

Например, поправки о сверхурочной работе: "Все работники, привлеченные к сверхурочной работе, получат повышенную оплату в соответствии с Трудовым кодексом. Эта мера не будет носить массовый характер. И все эти меры будут действовать только в ограниченный период времени – в период проведения спецопераций".

"Важность принятия этих поправок сложно переоценить в условиях, когда коллективный Запад продолжает накачивать Украину оружием", - подытожил Борисов.

Законопроект приняли в первом чтении, во втором рассмотрят в среду, 6 июля.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил проводить обсуждение между чтениями в профильных комитетах (по обороне и по безопасности) в закрытом режиме, чтобы случайно не раскрыть секретных подробностей. Поэтому депутатов, у которых возникли вопросы, пригласили подойти к Борисову и обсудить детали кулуарно.