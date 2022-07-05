В Раде объявили евроинтеграцию новой религией Украины

Депутат Рады Ирина Геращенко заявила, что "нашей религией должна стать евроатлантическая интеграция". Так она прокомментировала подписание Владимиром Зеленским Стамбульской конвенции.

"Что касается нашей политической команды, то хочу объявить: евроатлантическая интеграция – это наша религия", – сказала Геращенко о партии "Евросолидарность".

Ее выступление прокомментировал Информационно-просветительский отдел УПЦ. Там напомнили, что киевские власти прикрывались православием, когда создавали объединенную раскольническую организацию. А теперь у них новая религия.

"Возник вопрос, имеет ли религиозная структура, созданная в результате активной политической деятельности партии "Европейская солидарность", отношение к христианским принципам морали или за основу религиозных принципов в "ПЦУ" положены совсем другие идеи, вроде положений Стамбульской конвенции? – отметили в УПЦ.

Замечание связано с тем, что Стамбульская конвенция продвигает гендерную идеологию, феминизм, гомосексуализм и т.п. вещи. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько назвал ее "ЛГБТ-томосом".

Накануне ее подписания Зеленским Всеукраинский совет церквей призвал не подписывать этот документ, как разрушительный для общества.